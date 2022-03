Es ist erst März und trotzdem herrscht in Sachsen schon eine hohe Waldbrandgefahr. Der Wetterdienst sagt für Anfang der Woche zumindest etwas Regen voraus.

Die Trockenheit der vergangenen Wochen hat zum ersten Mal in diesem Jahr zu einer sehr hohen Waldbrandgefahr in Sachsen geführt. Für Teile der Landkreise Nordsachsen und Bautzen sowie für die Landeshauptstadt Dresden galt am Sonntag die höchste Waldbrandwarnstufe 5. Für die übrigen Landesteile wurde fast überall die zweithöchste Warnstufe 4 ausgerufen. Nur in einem kleinen Streifen im Erzgebirge an der tschechischen Grenze war die Lage noch entspannt.

Gelten die beiden höchsten Warnstufen, sollen die Wälder nach Möglichkeit nicht betreten werden. Auf jeden Fall sollten die Menschen die Hauptwege aber nicht verlassen. Die Landkreise und kreisfreien Städte können zudem weitergehende Maßnahmen ergreifen.

In Chemnitz und Schwarzenberg wurden am Wochenende Brände in einem Waldstück und auf einer Wiese gemeldet. Die Polizei vermutet in beiden Fällen, dass die Brände durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurden. Es werde wegen Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit.

Auch am Montag sollte die Waldbrandgefahr nahezu landesweit hoch bleiben. Erst für Dienstag rechneten die Fachleute mit einer Besserung der Lage. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte am Sonntag, dass es am Montag und vor allem am Dienstag regnen werde. Allerdings seien die Niederschläge nicht besonders kräftig. Und danach sehe es erneut nach einer trockenen Witterung aus.