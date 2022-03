Trotz Sieglos-Serie: Kapitän Endo sieht VfB auf gutem Weg

Kapitän Wataru Endo vom VfB Stuttgart sieht den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten trotz Negativserie auf einem guten Weg. Nach neun Spielen ohne Sieg würden in der aktuellen Situation aber auch nur Punkte helfen, sagte der Japaner in einem Interview des Vereins.

Kapitän Wataru Endo vom VfB Stuttgart sieht den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten trotz Negativserie auf einem guten Weg. Nach neun Spielen ohne Sieg würden in der aktuellen Situation aber auch nur Punkte helfen, sagte der Japaner in einem Interview des Vereins.

Um den Abstieg zu verhindern, verlangt Endo auch von sich selbst bessere Leistungen. «Auf der Achterposition sollte ich schon noch das eine oder andere Tor mehr schießen oder zumindest Tore vorbereiten, um der Mannschaft zu helfen», sagte der Mittelfeldspieler, der beim jüngsten 1:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim zum zweiten Mal in dieser Saison getroffen hatte.

Die Situation des Tabellen-Vorletzten sei kompliziert. Dennoch glaubt Endo auch weiterhin an den Klassenerhalt. «Wenn wir dranbleiben, bin ich mir sicher, dass wir bald wieder gewinnen werden», sagte der 29-Jährige. «Wir konnten bislang selten in Bestbesetzung spielen, aber wir müssen auch ohne die verletzten Spieler weiterarbeiten.» Der VfB trifft am Samstag (18.30 Uhr/Sky) daheim auf Borussia Mönchengladbach.