Trotz Verbesserungen: Seltene Erkrankungen oft «Odyssee»

Millionen Menschen leiden in Deutschland an sogenannten Seltenen Erkrankungen. Dennoch gibt es bei dem Thema Aufholbedarf, meinen Mediziner und Betroffene. Das soll auch eine Kunstausstellung ändern.

Seltene Erkrankungen (SE) bekommen nach Einschätzung des Dresdner Mediziners Reinhard Berner immer mehr Aufmerksamkeit - dennoch gebe es viele Patientinnen und Patienten, die bis zur richtigen Diagnose eine «jahrelange Odyssee» durchmachen. «Für diese Erkrankungen hatte man lange nichts übrig. In den vergangenen Jahren hat das Thema jedoch an Fahrt aufgenommen», sagte Reinhard Berner, Leiter des UniversitätsCentrums für Seltene Erkrankungen an der Uniklinik Dresden. An diesem Freitag eröffnet die Uniklinik gemeinsam mit der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (Achse) eine Kunstausstellung im Hauptbahnhof, die mehr Aufmerksamkeit für Betroffene schaffen soll.

In Europa gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als fünf von 10 000 Menschen das spezifische Krankheitsbild aufweisen. Mehr als 6000 unterschiedliche Seltene Erkrankungen gibt es laut Bundesgesundheitsministerium. «Das Spektrum ist sehr weit und umfasst sehr unterschiedliche Krankheiten», so Berner.

Oft sind die Erkrankungen genetisch bedingt und treten schon bei Neugeborenen oder Kindern auf. «Ein Beispiel ist ein schwerer kombinierter Immundefekt. Ein Kind kommt dabei ohne funktionierendes Immunsystem zur Welt und könnte an jedem Infekt sterben.» Das sei inzwischen gut erforscht und Neugeborene würden wenige Tage nach ihrer Geburt auf Immunkrankheiten untersucht.

Ein Nationaler Aktionsplan aus dem Jahr 2013 rückte die Seltenen Erkrankungen stärker in den Fokus der Medizin und führte zur Gründung vieler spezialisierter Zentren. Es bleibt allerdings ein Problem, dass viele Patienten von einem Arzt zum anderen geschickt werden, bis sie Hilfe in einem solchen Zentrum finden, wie Christine Mundlos, stellvertretende Geschäftsführerin von Achse, sagte. Die Ausstellung im Dresdner Hauptbahnhof mit Selbstporträts von Betroffenen solle mehr Menschen auf das Thema aufmerksam machen.