Trotz vier Siegen: Volleys benötigen «mehr Entschlossenheit»

Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys bleibt trotz einer makellosen Startbilanz in der neuen Bundesliga-Saison mit zwölf Punkten und 12:0-Sätzen bedächtig. «Wir dürfen jetzt nicht überheblich werden», warnte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand eindringlich vor dem kommenden Heimspiel gegen den Tabellenvierten Volleys Herrsching am Samstag (17.30 Uhr).

Die Herrschinger haben den BR Volleys in der Max-Schmeling-Halle schon manchen Kummer bereitet. So reichte es dort in der vergangenen Saison für den Hauptstadtclub nur zu einem 3:2-Zittersieg. Noch empfindlicher traf den Verein das Pokal-Aus im November 2017, als gegen das Team vom Ammersee vor fast 4000 Zuschauern im Viertelfinale mit 2:3 Endstation war.

«Wir müssen auf der Hut sein, dürfen diesen Gegner nicht unterschätzen», sagte Niroomand. Die Leistung des Tabellenführers am Mittwoch gegen Schlusslicht TSV Haching München war trotz eines 3:0-Erfolges wenig überzeugend. «Unser schwarzer Fleck war die Qualität im Aufschlag», registrierte Trainer Cedric Enard eines der Defizite. Für Mittelblocker Jeffrey Jendryk steht fest: «Wenn wir unsere Erfolgsserie fortsetzen wollen, müssen wir mit mehr Entschlossenheit rangehen.»

Für den Außenangriff hat Trainer Cedric Enard jetzt die Qual der Wahl. Erstmals in dieser Saison stehen ihm in Cody Kessel, Timothee Carle, Ruben Schott und Samuel Tuia alle vier Spieler für die beiden zu vergebenden Plätze zur Verfügung. Der Franzose Tuia hat seinen Muskelfaserriss in der Wade auskuriert. Er saß gegen Haching bereits auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Auf der Verletztenliste steht nun nur noch Mittelblocker Anton Brehme wegen hartnäckiger Kniebeschwerden.