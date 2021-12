Ein Kind, das eine Gesichtsmaske trägt, fährt in einem Karussell auf einem Weihnachtsmarkt. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa/Symbolbild

Trotz weniger Gäste:Weihnachtsmärkte Erfolge in der Pandemie

Trotz weniger Gäste:Weihnachtsmärkte Erfolge in der Pandemie

Ein Bummel im festlichen Flair: Trotz der Corona-Beschränkungen, weniger Ständen, Kontrollen, reduzierten Öffnungszeiten und Absperrmaßnahmen haben Hunderttausende Menschen in Hessen die Weihnachtsmärkte besucht. In vielen größeren Städten waren die Veranstalter froh, einen festlichen Markt anbieten zu können und zogen teils auch ein positives Fazit. Nach einer Weihnachtszeit im Lockdown 2020 öffneten einige Märkte in diesem Jahr schon Mitte November ihre Stände.

Ein Bummel im festlichen Flair: Trotz der Corona-Beschränkungen, weniger Ständen, Kontrollen, reduzierten Öffnungszeiten und Absperrmaßnahmen haben Hunderttausende Menschen in Hessen die Weihnachtsmärkte besucht. In vielen größeren Städten waren die Veranstalter froh, einen festlichen Markt anbieten zu können und zogen teils auch ein positives Fazit. Nach einer Weihnachtszeit im Lockdown 2020 öffneten einige Märkte in diesem Jahr schon Mitte November ihre Stände.

Vielerorts war man froh, überhaupt einen Markt anbieten zu können vor dem Hintergrund der Corona-Beschränkungen. «Es war nicht das Jahr für höher, weiter, besser. In diesem Jahr galt das olympische Motto "Dabei sein ist alles"», hieß es in Kassel. Andere Städte sagten ihre Märkte wegen Infektionsgefahr schon vor dem geplanten Start ab.