Trübes Herbstwetter in Hessen: Teils Glättegefahr

Nach einem grauen und teils regnerischen Wochenende fällt auch der Start in die neue Woche in Hessen herbstlich grau aus. In den kommenden Nächten müssen sich die Autofahrer zudem in einigen Regionen auf glatte Straßen einstellen.

Mit neblig-trübem und regnerischem Wetter rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Sonntag. In der Nacht zum Montag sind dann Temperaturen zwischen 1 und 5 Grad zu erwarten, in höheren Lagen könnte es bei um die 0 Grad auch Schnee geben. Dichte Wolkenfelder zeigen sich dann auch am Montag am Himmel, vereinzelt regnet es, und in höheren Lagen sind Schneegriesel zu erwarten. Die Temperaturen dürften 5 bis 8 Grad erreichen.

In der Nacht zum Dienstag müssen Autofahrer vor allem in der Nordhälfte Hessens bei Temperaturen zwischen plus einem und minus drei Grad und Sprühregen erneut mit eisglatten Straßen rechnen. Der Dienstag soll trocken bleiben bei Höchsttemperaturen bis 7 und in höheren Lagen bis 2 Grad.