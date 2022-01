Trübes Winterwetter in Hessen erwartet

Die Hessen müssen sich am Wochenende auf graues Winterwetter einstellen. Es werde neblig-trüb, nass, aber auch deutlich milder, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag sei am Vormittag auch im Flachland noch mit Glätte oder gefrierende Nässe zu rechnen. Mit dem Frost sei es dort dann aber vorerst vorbei - auch in den Nächten.

Ansonsten sei es meist wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich sei immer wieder mit Regen zu rechnen, vor allem im Norden. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen maximal zwei und fünf Grad. In Hochlagen könne es dagegen mit Schneeschauern weiterhin glatt sein. In der Rhön sei in der Nacht zum Samstag noch einmal bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich, ehe der Schnee langsam schmelze.

Am Samstag sei es tagsüber stark bewölkt bis bedeckt und besonders im Osten und Norden gebe es gebietsweise leichten Regen. Auch im Bergland gehe der Schnee schnell in Regen über. Im Südwesten trete dagegen kaum Niederschlag auf. Die Höchsttemperaturen klettern auf fünf bis sieben Grad. Am Sonntag gibt es erneut viele Wolken. Überwiegend sei es dann aber trocken.