Turnier der Meister: Deutschland ohne Medaillen

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist am ersten Finaltag beim 45. Turnier der Meister im Gerätturnen in Cottbus ohne Medaille geblieben. Für die beste Weltcup-Platzierung sorgte am Samstag in der Lausitz-Arena Nils Dunkel vom MTV Erfurt als Fünfter am Pauschenpferd. Der Olympiateilnehmer von Tokio kam auf 13,966 Punkten. Den Sieg sicherte sich Filip Ude aus Kroatien (14,366).

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist am ersten Finaltag beim 45. Turnier der Meister im Gerätturnen in Cottbus ohne Medaille geblieben. Für die beste Weltcup-Platzierung sorgte am Samstag in der Lausitz-Arena Nils Dunkel vom MTV Erfurt als Fünfter am Pauschenpferd. Der Olympiateilnehmer von Tokio kam auf 13,966 Punkten. Den Sieg sicherte sich Filip Ude aus Kroatien (14,366).

Lea Marie Quaas aus Chemnitz wurde bei ihrer ersten Weltcup-Teilnahme Fünfte am Stufenbarren (12,433). Aiyu Zhu aus Köln belegte mit 11,800 Punkten Platz sieben. Die 17-Jährige ist am Sonntag beim zweiten Finaltag noch in den Finals an Boden und Schwebebalken vertreten. Siegerin am Stufenbarren wurde die Niederländerin Tisha Volleman (13,333).

Der DTB verurteilte in einer Stellungnahme den Krieg in der Ukraine und den Einmarsch russischer Truppen und sagte der zehnköpfigen ukrainischen Delegation in Cottbus weitere organisatorische und psychologische Unterstützung zu. «Sport sollte zusammenstehen und Grenzen überwinden», forderte Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes, und bat die rund 300 Teilnehmer aus 32 Ländern wie am Freitag zum Wettkampfstart um eine Schweigeminute.