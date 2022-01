Über 1700 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind am Sonntag 1701 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - am Tag zuvor waren es 1551 und vor einer Woche 764. Dies geht aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner betrug 665,6 nach 659,6 am Vortag.

In Schleswig-Holstein sind am Sonntag 1701 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - am Tag zuvor waren es 1551 und vor einer Woche 764. Dies geht aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner betrug 665,6 nach 659,6 am Vortag.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, betrug wie an den beiden Vortagen 4,26. In den Krankenhäusern lagen 263 an Covid-19 erkrankte Patienten und damit genauso viele wie am Freitag und Samstag. Auch die Zahl der Patienten auf Intensivstationen blieb mit 58 gleich, 44 von ihnen wurden beatmet. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Pandemie-Beginn betrug seit Freitag unverändert 1915.

Lübeck hat die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land - sie liegt bei 1047,5. Danach folgen Kiel mit 1032,8 und Schleswig-Flensburg mit 958,8. Die niedrigste Inzidenz in Schleswig-Holstein hat weiter der Kreis Stormarn mit 348,6.