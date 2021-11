Überfall auf Blumenhandel: Täter flüchtet

Ein Unbekannter hat in Leipzig am frühen Freitagabend einen Blumenhandel überfallen. Der Mann bedrohte die Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Als die Angestellten laut um Hilfe riefen, flüchtete der Täter ohne Beute.

