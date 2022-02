Überfall auf Fast-Food-Restaurant: Täter flüchtig

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag ein McDonald's-Restaurant in Neubrandenburg überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte der Täter mit einem vierstelligen Geldbetrag entkommen und ist derzeit auf der Flucht. Eine Restaurant-Besucherin erlitt einen leichten Schock, sonst wurde niemand verletzt.

Der Polizei zufolge betrat der Räuber die Restaurantfiliale gegen 17.45 Uhr, zog an der Kasse einen «waffenähnlichen Gegenstand» und bedrohte damit die Mitarbeiter. Nachdem er seine Beute erhalten hatte, floh der Täter in unbekannte Richtung. Obwohl die Polizei umgehend am Tatort eintraf und einen Spürhund zur Spurensicherung einsetzte, konnte der Räuber bislang nicht gefasst werden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Öffentlichkeit. Ein Sprecher sagte, er sei optimistisch, dass man den Täter so bald finden werde.