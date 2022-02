Überfall mit Waffen in Dresden: Täter flüchten

Zwei 18-Jährige sind am Freitagabend kurz vor Mitternacht in Dresden überfallen worden. Sie wurden von zwei Unbekannten aus einer größeren Gruppe angehalten, von ihnen mit Pistolen bedroht und aufgefordert, ihr Bargeld herauszugeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als sie die Beute hatten, schossen sie in Höhe ihrer Gesichter in die Luft und flüchteten. Die Teenager erlitten ein Knalltrauma. Die sofortige Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos, hieß es.

