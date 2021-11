Überholmanöver missglückt: Autofahrer stirbt

An einer Landstraße in Windhagen (Kreis Neuwied) ist ein Mann in seinem Auto gestorben, nachdem er gegen mehrere Bäume gefahren war. Der Autofahrer hatte am Donnerstagabend bei einem Überholmanöver auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er fuhr mit seinem Auto in ein Wäldchen und krachte gegen drei Bäume. Das Fahrzeug fing Feuer. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte nach Angaben der Polizei den Brand löschen. Der Fahrer im Alter von Anfang 40 starb an der Unfallstelle.

