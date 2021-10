Überholmanöver missglückt: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist beim Überholen eines Autos von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war die 36-Jährige am Freitagabend auf der B253 im Landkreis Waldeck-Frankenberg unterwegs gewesen, als es zwischen Haina-Löhlbach und Frankenau-Deinrode zu dem Unfall kam. Sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Motorradfahrerin ist beim Überholen eines Autos von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war die 36-Jährige am Freitagabend auf der B253 im Landkreis Waldeck-Frankenberg unterwegs gewesen, als es zwischen Haina-Löhlbach und Frankenau-Deinrode zu dem Unfall kam. Sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.