Überraschende Wehen: Sanitäter helfen bei früher Geburt

Rettungssanitäter haben in Düsseldorf spontan einer Frau in ihrer Wohnung bei der Geburt ihres Kindes geholfen. Der Rettungsdienst war am Freitagabend von der Schwiegermutter angerufen worden, weil es der 25-Jährigen nicht gut ging, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Als die Rettungssanitäter in der Wohnung ankamen, setzte plötzlich die Geburt ein, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Frau habe sich erst in der 26. Schwangerschaftswoche befunden und zuvor keine Wehen gehabt. Der frischeb Mutter und dem neugeborenen Jungen geht es nach Angaben der Feuerwehr gut. Ein Notarzt und ein Kindernotarzt untersuchten Mutter und Kind in der Wohnung, bevor beide in eine Klinik gebracht wurden.

