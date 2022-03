Nach anhaltendem Schweigen zum Ukraine-Konflikt von Waleri Gergijew hat die Hamburger Elbphilharmonie die Konzerte des Star-Dirigenten wegen seiner Putin-Nähe abgesagt. Auch die Stadt München beendete die Zusammenarbeit mit Gergijew.

Die Hamburger Elbphilharmonie hat die Konzerte mit dem russischen Star-Dirigenten Waleri Gergijew abgesagt. "Infolge des anhaltenden Schweigens zur russischen Invasion in der Ukraine von Waleri Gergijew sind die an Ostern geplanten beiden Konzerte mit ihm und dem Orchester des Mariinski-Theaters in der Elbphilharmonie nunmehr abgesagt", teilte das Konzerthaus am Dienstag mit. Nachdem die Stadt München die Zusammenarbeit mit Gergijew als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker beendet hat, werde Gergijew bei den im Mai geplanten Konzerten des Orchesters in der Elbphilharmonie auch nicht am Pult der Münchner Philharmoniker stehen.

Ukraine-Konflikt: Gergijew distanziert sich nicht von Putins Angriffskrieg

Gergijew ist ein Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und galt bislang als Unterstützer von dessen Politik.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) entließ den 68-Jährigen am Dienstag mit sofortiger Wirkung als Chef der Münchner Philharmoniker, weil Gergijew sich nicht von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine distanziert habe. Auch weitere Häuser in Europa haben die Zusammenarbeit mit dem 68-Jährigen bereits aufgekündigt.

Krieg in Europa Angriffe, Truppenstärken, Nato-Präsenz: Grafiken zum Konflikt in der Ukraine 1 von 5 Zurück Weiter Zurück Weiter Die obenstehende Karte zeigt, wo bislang von russischen Angriffen auf die Ukraine berichtet wurde. Mehr