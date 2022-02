Ukraine-Konflikt: Gardelegen will Wohnraum bereitstellen

Als Reaktion auf die Ukraine-Krise hat die Stadt Gardelegen in der Altmark Betroffenen eine «schnelle und unkomplizierte» Hilfe zugesichert. Es stehe Wohnraum zur Verfügung, der bei Bedarf über Spenden ausgestattet werden kann, sagte Bürgermeisterin Mandy Schumacher (SPD) am Samstag laut Mitteilung. «Wer Familie, Freunde, Bekannte in der Ukraine hat, die eine Unterkunft und Hilfe benötigen, kann sich jederzeit bei uns melden. Wir wollen helfen, wo wir nur können», sagte sie. Es habe bereits Absprachen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und dem Altmarkkreis Salzwedel gegeben. Als Zeichen der Solidarität wehe am Gardelegener Rathaus seit Freitag die «Mayors for Peace»-Fahne mit dem Zusatz «Bürgermeister für den Frieden».

