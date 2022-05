Der Offene Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Ukraine-Krieg findet bei den Parteien in Sachsen ein geteiltes Echo. In dem Brief hatten Prominente wie die Feministin Alice Schwarzer und der Schriftsteller Martin Walser aus Sorge um einen Atomkrieg appelliert, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte diese Haltung schon Mitte April vertreten und nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung auch am Montag auf einer Sitzung des CDU-Präsidiums Verständnis für die Unterzeichner gezeigt. Am Dienstag äußerten Vertreter der Landtagsfraktionen Pro und Contra dazu. Linke und AfD sympathisierten mit den Unterzeichnern, SPD und Grünen argumentierten vor allem dagegen. Die CDU zeigte sich unentschieden.