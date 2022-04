Die niedersächsische Ärztekammer hat die Zerstörung von Kliniken im Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. «Dass ukrainische Krankenhäuser, Sanitätseinrichtungen und Praxen gezielt attackiert werden, macht uns als Ärztinnen und Ärzte fassungslos», heißt es in einer am Samstag bei der Kammerversammlung in Hannover verabschiedeten Resolution. Diese Angriffe auf medizinische Einrichtungen seien Kriegsverbrechen. «Wir fordern den sofortigen Stopp des Kriegs in der Ukraine und das Einhalten der Genfer Konventionen», heißt es in dem Beschluss weiter. 60 Delegierte verabschiedeten die Resolution einstimmig.