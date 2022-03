Die Geflüchteten aus der Ukraine werden nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums medizinische Hilfe bekommen. Die Bundesregierung wolle, dass sich Deutschland hierbei besonders engagiere, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im zuständigen Landtagsausschuss. Die Länder hätten Hilfe zugesagt, auch wenn die Corona-Infektionszahlen stiegen und es auch Personalengpässe gebe. Schwerverletzte, die der Behandlung bedürften, würden aus der Ukraine ausgeflogen.

Die Geflüchteten haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Anspruch auf medizinische Behandlung. Eine elektronische Gesundheitskarte gibt es laut Ministerium, wenn eine förmliche Registrierung stattgefunden hat und die Flüchtlinge einer Stadt oder einem Kreis zugewiesen werden.

Die Johanniter aus Südbrandenburg unterstützen nach eigenen Angaben die Evakuierung schwerkranker ukrainischer Kinder zwischen drei und 16 Jahren. Drei Fachkräfte und eine Sprachmittlerin seien am Mittwoch Richtung Krakau in Polen aufgebrochen. Die ukrainischen Kinder würden von dort zur Weiterbehandlung nach Deutschland gebracht. Alle Familien sollten zunächst in der Cottbuser Messe unterkommen und nach einem Zwischenstopp zur Weiterbehandlung in verschiedene Kliniken gebracht werden. Die Charité Berlin habe die Johanniter-Unfall-Hilfe um Transportunterstützung gebeten.