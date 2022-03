Dutzende britische Feuerwehrleute auf dem Weg in die Ukraine werden nach Angaben der Stadt am Samstag in Erfurt Halt machen. Der Konvoi aus rund 60 Einsatzkräften und mindestens 22 Feuerwehr-Fahrzeugen soll am Samstagabend auf dem Messegelände empfangen werden, teilte die Stadt Erfurt mit. Nach den Angaben vom Freitag werden sich örtliche Feuerwehren um Unterkunft und Verpflegung der britischen Kolleginnen und Kollegen kümmern und auch die Möglichkeit zum Auftanken anbieten.

«Es ist ein kleines Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und des Zusammenhalts mit den britischen Kolleginnen und Kollegen, dass wir für diesen Raststopp natürlich alles kurzfristig möglich machen», teilte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Freitag mit. Die britischen Fahrzeuge sollen nach Angaben der Stadt dem Katastrophen- und Zivilschutz der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, der sich über den Weltfeuerwehrverband mit einem Hilfsersuchen an die europäischen Staaten gewandt hatte.

Außerdem führt der Konvoi einem Sprecher der Stadt zufolge 5000 Ausrüstungsgegenstände wie Wärmebildkameras, Generatoren oder Monturen mit, die ebenfalls gespendet werden sollen. Die Fahrzeuge sollen am späten Sonntagabend in der polnischen Stadt Rzeszow ankommen und dort übergeben werden.