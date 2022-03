Auch am Samstag sind zahlreiche Menschen in Baden-Württemberg aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Auf mehreren Kundgebungen und Demonstrationen zeigten sie ihre Solidarität mit dem schwer umkämpften Land. In Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) kamen nach Polizeiangaben am Vormittag rund 650 Menschen ohne Zwischenfälle zusammen. In Lörrach waren es mehrere Hundert.

Auch am Samstag sind zahlreiche Menschen in Baden-Württemberg aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Auf mehreren Kundgebungen und Demonstrationen zeigten sie ihre Solidarität mit dem schwer umkämpften Land. In Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) kamen nach Polizeiangaben am Vormittag rund 650 Menschen ohne Zwischenfälle zusammen. In Lörrach waren es mehrere Hundert.

Weitere Demonstrationen und ein öffentliches Musizieren waren unter anderem in Stuttgart angekündigt. Dort wollten Mitglieder der Stuttgarter Philharmoniker, der Staatsoper Stuttgart, des SWR Symphonieorchesters, der Internationalen Bachakademie und des Stuttgarter Kammerorchesters am Nachmittag gemeinsam auftreten. Chöre, Berufsmusiker, Sängerinnen und Sänger sowie Amateure waren ebenfalls eingeladen.

Schweigemärsche sollte es durch Mannheim und Ludwigshafen geben. In Konstanz war ebenfalls für den Nachmittag eine Kundgebung unter dem Motto «Solidarität mit der Ukraine» geplant, in Friedrichshafen sollten bei einem Friedenskonzert Spenden für die Ukraine gesammelt werden.