Die in Thüringen geplante Erstattung der Kosten für die private Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen ist nach Angaben des Migrationsministeriums noch in der Abstimmung. Das betrifft auch die Höhe, wie ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage sagte. Ressortchef Dirk Adams (Grüne) nannte in der «Thüringer Allgemeine» (Mittwoch) einen Betrag von 150 Euro pro Geflüchteten, den Privatleute erhalten sollen - und 75 Euro für jeden weiteren, unabhängig vom Alter.