Jeden Abend müssen in Berlin etwa 1000 neu angekommene Flüchtlinge aus der Ukraine versorgt und untergebracht werden. Allein an diesem Wochenende seien es etwa 4000 Menschen gewesen, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Sonntag vor einer neuen Notunterkunft in dem früheren Flughafen Tegel. Alle anderen Bundesländer hätten in den vergangenen Tagen zusammen jeweils zwischen 600 und 1300 freie Plätze pro Tag gemeldet. Sozialsenatorin Katja Kipping betonte daher: «Berlin stemmt so viel wie alle anderen Bundesländer zusammen.»

In dem alten Flughafenterminal Tegel wurden nun 500 Betten in abgetrennten Bereichen für je 10 Menschen aufgestellt. Dazu gibt es auch Duschcontainer. Beteiligt waren vor allem der Arbeiter-Samariter-Bund, das Technische Hilfswerk (THW) und das Rote Kreuz (DRK). Diese Notunterkunft könne auf bis zu 3000 Betten erweitert werden, so Giffey. Die Menschen sollten aber höchstens drei Tage dort bleiben und dann mit regulären Unterkünften versorgt werden. Auf dem Messegelände gibt es bereits weitere 1000 Betten.