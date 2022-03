Giffey rechnet mit bis zu 100.000 Flüchtlingen in Berlin

Ukraine-Krieg Giffey rechnet mit bis zu 100.000 Flüchtlingen in Berlin

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet damit, dass bis zu 100.000 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorübergehend in Berlin Aufnahme finden. «Wir gehen davon aus, (...) dass wir wahrscheinlich 50.000 bis 100.000 Menschen hier in Berlin haben werden», sagte die SPD-Politikerin am Freitag nach einem Besuch im Landesamt für Einwanderung (Lea). «Das ist immerhin ein Drittel Bezirk. Das ist eine sehr große Herausforderung.»

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet damit, dass bis zu 100.000 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorübergehend in Berlin Aufnahme finden. «Wir gehen davon aus, (...) dass wir wahrscheinlich 50.000 bis 100.000 Menschen hier in Berlin haben werden», sagte die SPD-Politikerin am Freitag nach einem Besuch im Landesamt für Einwanderung (Lea). «Das ist immerhin ein Drittel Bezirk. Das ist eine sehr große Herausforderung.»

Im Lea können ukrainische Geflüchtete, die in Berlin zunächst ohne Registrierung untergekommen sind und eine Unterkunft nachweisen können, seit kurzem einen Aufenthaltstitel beantragen, der ihnen hier ein zweijähriges Aufenthaltsrecht ermöglicht und zum Beispiel erlaubt, sofort eine Arbeitsstelle anzunehmen. Die Anträge können sie online ausfüllen und dabei gleichzeitig einen Termin im Lea buchen. Bislang sind laut Giffey 11.000 Online-Anträge eingegangen.