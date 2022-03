Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine schafft Hamburg weitere Plätze für Geflüchtete. Ab Montag stehen auch Teile der Hamburger Messehallen für einen Übergangszeitraum von sechs Wochen zur Versorgung von Vertriebenen aus der Ukraine bereit, wie die Innenbehörde am Freitag ankündigte. Mit der dort vorhandenen Infrastruktur und Platzkapazität sei es möglich, bis zu 950 Menschen innerhalb eines kurzen Zeitraumes aufzunehmen.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine schafft Hamburg weitere Plätze für Geflüchtete. Ab Montag stehen auch Teile der Hamburger Messehallen für einen Übergangszeitraum von sechs Wochen zur Versorgung von Vertriebenen aus der Ukraine bereit, wie die Innenbehörde am Freitag ankündigte. Mit der dort vorhandenen Infrastruktur und Platzkapazität sei es möglich, bis zu 950 Menschen innerhalb eines kurzen Zeitraumes aufzunehmen.

Die Geflüchteten sollen nach Angaben der Behörde nicht dauerhaft in den Messehallen untergebracht werden, sondern von dort schnellstmöglich auf weitere Standorte in der Stadt verteilt werden. Betrieben wird der Standort Messehallen von Mitarbeitenden des Deutschen Roten Kreuz.

Außerdem wird in der Schnackenburgallee die Unterbringung von bis zu 900 Menschen vorbereitet. Die Inbetriebnahme des bereits in der Vergangenheit genutzten Standorts ist für Ende März geplant. Laut Behörde wurden bis Freitagmittag in der Hansestadt insgesamt 555 Kriegsflüchtlinge durch das Ankunftszentrum erfasst. Der Andrang sei weiter groß, die Registrierung noch nicht in allen Fällen abgeschlossen.