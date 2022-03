Mit einer Debatte über die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine hat der Landtag in Kiel am Donnerstag seine Beratungen fortgesetzt. Die Landesregierung hat dem Parlament den Entwurf eines Nachtragshaushalts vorgelegt, um die Kosten für die Kriegsflüchtlinge aufzufangen. In einem ersten Schritt sollen zehn Millionen Euro umgeschichtet werden. Die Summe war zunächst für Zinskosten vorgesehen. Am Nachmittag wird sich das Parlament mit dem Abschlussbericht des Untersuchungsausschuss zur Klärung der sogenannten Rocker-Affäre bei der Polizei befassen.

