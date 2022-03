Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sieht Sachsen gut aufgestellt bei der Aufnahme von geflüchteten Kindern und Erwachsenen aus der Ukraine. Das sagte sie am Freitag nach einer Sitzung des Ukraine-Ausschusses der Landesregierung. «Wir haben alle Systeme jetzt so vorbereitet, dass es schnell möglich ist, dass die Kinder in die Kitas kommen, dass die Kinder in die Schulen kommen und dass die Erwachsenen, wenn es denn geht, arbeiten können.»

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sieht Sachsen gut aufgestellt bei der Aufnahme von geflüchteten Kindern und Erwachsenen aus der Ukraine. Das sagte sie am Freitag nach einer Sitzung des Ukraine-Ausschusses der Landesregierung. «Wir haben alle Systeme jetzt so vorbereitet, dass es schnell möglich ist, dass die Kinder in die Kitas kommen, dass die Kinder in die Schulen kommen und dass die Erwachsenen, wenn es denn geht, arbeiten können.»

Köpping besuchte in Naunhof (Landkreis Leipzig) Kinder, die der Dresdner Verein «impreuna - Brücken nach Osteurop» aus der zentralukrainischen Stadt Khmelnytsky abgeholt hatte. Die Kinder lebten dort in Waisenhäusern sowie bei Pflegeeltern. Die Ministerin hatte die Evakuierung unterstützt. Sie bedankte sich bei Landrat Henry Graichen und Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad, die schnell bereit gewesen seien, die Geflüchteten in ihrer Kommune aufzunehmen.