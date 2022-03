Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat in Erwartung von Flüchtlingen aus der Ukraine gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz zwei Notunterkünfte eingerichtet. In den beiden Sporthallen sei Plätze für insgesamt 342 Menschen, teilte der Landkreis am Sonntag in Stralsund mit. «Lassen Sie uns gemeinsam den aus der Ukraine geflüchteten Menschen schnell und effektiv helfen und ihnen die Ankunft und das Leben im Landkreis Vorpommern-Rügen so lebenswert, wie es in dieser schwierigen Situation nur geht, gestalten», sagte Landrat Stefan Kerth (SPD).

