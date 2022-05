Sachsens Linke fordern eine elektronische Gesundheitskarte für alle Flüchtlinge. Es sei gut, dass die ukrainischen Kriegsopfer bald eine solche Karte bekämen und damit regulär medizinisch versorgt werden könnten, erklärte die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel am Donnerstag in Dresden. Dennoch bleibe das Problem für viele andere geflüchtete Menschen in Sachsen bestehen. Der Freistaat sollte einen Rahmenvertrag mit einer Krankenkasse abschließen, wie es unter anderem Berlin, Brandenburg und Thüringen längst getan hätten.