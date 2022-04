An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen werden aktuell rund 1000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine aus ihrem Heimatland geflohen sind. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag im Landtag. Sie kündigte die Einstellung ukrainischer Lehrerinnen und Lehrer an. Dies werde schon bald erfolgen, so die Regierungschefin. Details will Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) im Laufe dieser Woche bekanntgeben, wie ein Ministeriumssprecher erklärte.

Nach Schwesigs Worten sind im Doppelhaushalt des Landes 2022/23 zusätzliche Mittel für die Kommunen für die Aufnahme, Unterbringung, Verpflegung und Gesundheitsversorgung der Geflüchteten vorgesehen. Der entsprechende Ansatz werde auf 150 Millionen Euro in diesem Jahr und 120 Millionen Euro im nächsten Jahr angehoben, sagte sie in ihrer Rede zur Einbringung des Etatentwurfs der Regierung. «Als eines von drei Bundesländern übernehmen wir die Kosten der kommunalen Ebene in diesem Bereich vollständig.» Zudem werde der Integrationsfonds auf zehn Millionen Euro in dieser Legislaturperiode aufgestockt. Auch für die Bildung und Betreuung der Kinder seien zusätzliche Gelder vorgesehen.