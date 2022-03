Seit fast vier Wochen kommen in Berlin täglich Geflüchtete aus der Ukraine an. In den letzten Tagen sind unter ihnen auch die Schwächeren. Eine gute Nachricht: Die Willkommensklassen für Kinder beginnen mit dem Unterricht.

Unter den ankommenden Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine befinden sich neben den vielen Frauen und Kindern auch immer mehr gebrechliche und hilfsbedürftige Menschen. «Wir beobachten, dass wir zunehmend vulnerable Gruppen haben, die in die Stadt kommen», sagte die die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung.

Am Montag kamen rund 3730 Geflüchtete mit Zügen und Bussen in Berlin an, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Lagebericht der Sozialverwaltung hervorgeht. 900 von ihnen wurden demnach in andere Bundesländer gebracht.

Nach Giffeys Angaben haben inzwischen schwerkranke oder pflegebedürftige Menschen, solche mit Behinderungen oder Gehörlose einen «sehr hohen Anteil» an den Neuankömmlingen. «Unser Ziel ist, dass diese Gruppen möglichst zusammen bleiben können», sagte sie. Man versuche, für sie eine barrierefreie Unterbringung zu finden.

Giffey und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) kündigten den Bau modularer Unterkünfte an, um die Menschen längerfristig unterzubringen. Nun werde nach geeigneten Standorten gesucht. Die Unterkünfte könnten später anderweitig genutzt werden, wenn die Menschen aus der Ukraine in ihre Heimat zurückkehren. In den vergangenen Jahren waren in Berlin schon etliche solcher MUF genannten Bauten für Flüchtlinge entstanden.

Die vielen ankommenden Kinder und Jugendliche sollen in Berlin ihre schulische Laufbahn fortsetzen. Das soll unter anderem in Willkommensklassen passieren, für die es nach Angaben von Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) inzwischen auch genug Räume und Personal gibt. Zunächst rund 2000 junge Geflüchtete aus der Ukraine sollen demnach in den Willkommensklassen unterrichtet werden.

Aktuell seien bereits 500 Kinder und Jugendliche in den ersten Willkommensklassen untergebracht worden. Jedes Kind bekomme auch ein Mittagessen und eine Grundausstattung. «Die Solidarität unserer Schulen ist unendlich groß», sagte Busse. Neben den Schulen würden für diese Klassen auch Familienzentren genutzt.

Außerdem seien rund 50 geflüchtete Kinder und Jugendliche pro Bezirk, also etwa 600, in Regelklassen untergekommen. Denn ukrainische Kinder, die mit ihren Familien privat bei Freunden oder Verwandten untergekommen seien, seien einfach in den Schulen in den jeweiligen Bezirken angemeldet worden, so die Bildungssenatorin.

Giffey betonte nochmals die Wichtigkeit, den Geflüchteten Unterricht nach deutschem Lehrplan anzubieten: «Wenn wir eines nach 2015 gelernt haben, dann ist es, dass Integration von Anfang an der beste Weg für alles ist.»

Nach wie vor kommen laut Senat jeden Tag Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an. Seit Beginn des Krieges habe die Hauptstadt rund 20 000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, hieß es. Mit der Eröffnung des neuen Ankunftszentrums in Tegel am Sonntag sei die erste Akutphase bei Aufnahme und Unterbringung beendet worden, so Giffey.

Am Wochenende und am Montag seien etwa 1000 Menschen dort registriert worden. Geplant sei, diese Zahl im Zuge einer Aufstockung der Beschäftigten langsam wachsen zu lassen. In dem Zentrum können pro Tag bis zu 10 000 Geflüchtete registriert werden, anschließend werden die Menschen entweder in Berlin einquartiert oder in andere Bundesländer gebracht.

Nach Einschätzung des Finanzsenators Daniel Wesener wird auch die weitere Aufnahme der Geflüchteten zumindest nicht am Geld scheitern. «Ich sehe nicht, dass uns etwa für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine in diesem Jahr kurzfristig das Geld ausgehen könnte», sagte der Grünen-Politiker in einem Interview der Tageszeitung «taz» (Mittwoch). «Es ist aber wie schon bei der Fluchtbewegung 2015 völlig klar, dass Länder und Kommunen die finanzielle Last nicht alleine tragen können», so Wesener. «Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie sich zu einer Übernahme der Kosten für Unterkunft, Unterhalt und medizinische Versorgung im Rahmen der Grundsicherung verpflichtet.»

Laut Giffey sprach der Senat am Dienstag auch über weitere Handlungsszenarien. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) habe dazu ein Konzept vorgelegt, das als letzte mögliche Stufe die Ausrufung einer sogenannten Großschadenslage oder danach des Katastrophenfalls beinhaltet. Im Senat bestehe Einigkeit, dass derzeit mit den verfügbaren Ressourcen und Instrumenten eine Erstversorgung und Unterbringung der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer sichergestellt werden könne, sagte Giffey. Momentan sei nicht geplant, etwa den Katastrophenfall auszurufen.