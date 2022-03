In den Betrieben der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie soll am Mittwoch mit einer Schweigeminute der Opfer des Krieges in der Ukraine gedacht werden. Dazu haben der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall am Montag aufgerufen. «Am Mittwoch, 9. März 2022, um 11 Uhr wollen wir gemeinsam an die Opfer des von Russlands Präsident Wladimir Putin ausgehenden Angriffskriegs gedenken und so ein Zeichen für Frieden in der Ukraine setzen», heißt es in dem Aufruf. «Wir verurteilen den Krieg auf das Schärfste. Er muss sofort beendet werden. Wir fordern die russische Regierung auf, alle Angriffe einzustellen und ihre Truppen zurückzuziehen.»

Nordmetall organisiert 250 Unternehmen in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und im nordwestlichen Niedersachsen mit insgesamt 130.000 Beschäftigten. Darunter sind beispielsweise Maschinen- und Anlagenbauer, Flugzeugbauunternehmen, Schiffbauer sowie Unternehmen der Elektrotechnik und Medizintechnik sowie der Metallerzeugung und Metallverarbeitung.