In Sachsen-Anhalt sind bislang rund 400 eingereiste Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erfasst worden. Von Donnerstag auf Freitag seien dem Innenministerium rund 240 Einreisen gemeldet worden, teilte eine Sprecherin mit. Es hätten aber noch nicht alle Kommunen vollständig und tagesaktuell Zahlen gemeldet.

In einem Halberstädter Hotel, das das Land als Zwischenlösung anbietet, seien bis zum Freitagmorgen zwölf Menschen untergebracht worden. Das Haus ist reserviert für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge und dient als erste Anlaufstelle, wenn zunächst keine Unterbringung in Kommunen möglich ist. Die Menschen halten sich den Angaben zufolge dort nicht dauerhaft auf, sondern sollen in Aufnahmekommunen gebracht werden.

In den Kommunen läuft die Organisation der Hilfe für die Geflüchteten. Im Altmarkkreis Salzwedel beispielsweise erklärte Landrat Michael Ziche: «Ein Wohnheim für ankommende Frauen und Kinder wurde inzwischen hergerichtet und auch die ersten Wohnungen sind vom Landkreis angemietet. Wichtig ist, dass alle Hilfsangebote erfasst und koordiniert werden, damit die Menschen hier nach ihrer Flucht geordnete Verhältnisse vorfinden.»

Auch die Theologische Hochschule Friedensau teilte mit, sie nehme Kriegsflüchtlinge auf und bringe sie auf dem Campus unter. Die Hochschule stehe in Kontakt zu Studierenden und Mitarbeitern der adventistischen Partneruniversität in Bucha, einem Vorort von Kiew. Die Menschen hätten sich in die Westukraine retten können und suchten nun Zuflucht. Die Stadt Möckern (Landkreis Jerichower Land), zu der Friedensau gehört, stelle aktuell ein Angebot derzeit leerstehender Wohnungen zusammen, die eingerichtet und für den Einzug von Familien vorbereitet werden sollen.