Rund 900 Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges in der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Montag auf dpa-Anfrage mit. Die Zahl der tatsächlich in Niedersachsen angekommenen Ukraine-Flüchtlinge dürfte noch deutlich höher liegen, weil Menschen auch etwa bei Verwandten oder Freunden unterkommen.