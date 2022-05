Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben schon rund 1000 ukrainische Schülerinnen und Schüler an Thüringens Schulen einen Platz bekommen. Zum Stichtag 30. April waren es genau 1258 Mädchen und Jungen aus der Ukraine, die in Thüringen zur Schule gingen, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Im Vergleich zur Vorwoche war das eine Zunahme um 542 Kinder und Jugendliche. Vor Kriegsbeginn lernten schon 333 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an den Bildungsstätten im Freistaat.