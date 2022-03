Die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin stellt unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine ihren nächsten Konzerten die «Europäische Hymne» voran, die aus dem Schlusschor von Beethovens 9. Sinfonie abgeleitet ist. Dies sei das musikalische Bekenntnis des Orchesters und des Generalmusikdirektors Mark Rohde zu Frieden und Brüderlichkeit, erklärte Orchesterdirektorin Gesa Johanns am Dienstag. Darüber hinaus sammelten die Musiker nach den Konzerten am Ausgang Spenden für den Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern. Diese Spendenaktion begleite derzeit alle Veranstaltungen des Mecklenburgischen Staatstheaters.

