Der FDP-Landesvorsitzende Joachim Stamp hat die Union davor gewarnt, den Ukraine-Krieg politisch zu missbrauchen. «Die historische Ausnahmesituation, in der wir sind, erlaubt es nicht, parteipolitische Geländegewinne erzielen zu wollen. Davor würde ich auch die CDU dringend warnen», sagte Stamp am Freitag dem Online-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden «Neuen Westfälischen».

Er gehe nicht davon aus, dass die Ampel-Koalition von den Entscheidungen zum Ukraine-Krieg in Frage gestellt werde. «Die klare Strategie von Putin ist ja, dass er uns spalten und auf die Probe stellen will. Wir dürfen auch als Demokraten nicht den Fehler machen, uns in dieser Frage, was die exakt richtige Ukraine-Unterstützung angeht, völlig auseinander dividieren zu lassen», sagte Stamp, der auch stellvertretender NRW-Ministerpräsident ist.