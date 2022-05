Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnt für den Fall ausbleibender Erdgas-Lieferungen aus Russland vor schweren Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland. «Im Fall eines russischen Lieferstopps würden wir versuchen, systemrelevante Betriebe weiterhin zu beliefern», sagte Tschentscher der Tageszeitung «Welt». «Andere würden aber keine Gaslieferungen mehr erhalten, so dass es zu schweren wirtschaftlichen Belastungen und Einschränkungen für die Menschen in Deutschland kommen könnte.» Deutschland müsse deshalb so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden.