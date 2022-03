Angesichts der großen Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine arbeiten die hessischen Kommunen mit Hochdruck an der Bereitstellung von Unterkünften und Wohnraum. Zahlreiche Landkreise haben Wohnungsbörsen eingerichtet und Aufrufe an die Bevölkerung gestartet, freie Zimmer, Wohnungen oder Häuser zu melden - mit großer Resonanz, wie Sprecher berichten. Auch in Hotels, Jugendheimen und anderen Unterkünften wurden Plätze bereitgestellt.

Angesichts der großen Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine arbeiten die hessischen Kommunen mit Hochdruck an der Bereitstellung von Unterkünften und Wohnraum. Zahlreiche Landkreise haben Wohnungsbörsen eingerichtet und Aufrufe an die Bevölkerung gestartet, freie Zimmer, Wohnungen oder Häuser zu melden - mit großer Resonanz, wie Sprecher berichten. Auch in Hotels, Jugendheimen und anderen Unterkünften wurden Plätze bereitgestellt.

Auch für die kommenden Wochen stellen sich die Kommunen angesichts der anhaltenden Kampfhandlungen auf einen weiter wachsenden Wohnraum-Bedarf ein. So rechnet alleine der Main-Kinzig-Kreis für diese Woche mit der Ankunft von rund 250 weiteren Kriegsflüchtlingen, auch andere Landkreise berichteten von mehreren hundert Ankömmlingen pro Woche. Viele der Menschen seien zunächst auch privat bei Freunden, Bekannten und Verwandten untergekommen, teils hätten sie sich eigenständig in Hotels eingemietet.