Umbau der Esplanade abgeschlossen: Mehr Platz für Fußgänger

Die Umbauten der Esplanade, des Dammtordamms sowie des Stephansplatzes in der Hamburger Innenstadt sind abgeschlossen. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) stellte am Sonntag die Umbaumaßnahmen vor, die Sicherheit und Komfort für Fußgänger und Radfahrende erhöhen sollen, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die Freigabe für den Verkehr soll am frühen Montagmorgen erfolgen. Nach Angaben der Behörde konnte der historische Allee-Charakter der Esplanade mit ihren Mittelinseln, den Baumreihen und den Parkmöglichkeiten erhalten bleiben. Außerdem wurden alle Gehwegflächen saniert und verbreitert.

