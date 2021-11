Umfrage: Landeshauptstadt Hannover wenig attraktiv

Hannover zählt einer Umfrage zufolge zu den unattraktivsten Landeshauptstädten in Deutschland. In einer repräsentativen Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Drei-Quellen-Mediengruppe (3QM) landete Hannover auf dem vorletzten Platz aller 16 Landeshauptstädte. Bei der bundesweiten Befragung unter 1553 Menschen gaben demnach lediglich neun Prozent an, Hannover sei so attraktiv, dass ein Besuch lohne. Nur die saarländische Landeshauptstadt Saarbrücken lag mit sieben Prozent noch hinter Hannover. Als besonders attraktiv wurden die Landeshauptstädte Hamburg, Berlin und München wahrgenommen.

Die Ergebnisse der Allensbach-Umfrage wurden am Dienstag vom Politikjournal «Rundblick» veröffentlicht, das von der Drei-Quellen-Mediengruppe in Niedersachsen herausgegeben wird.

Auch viele Niedersachsen selbst sehen einer weiteren Allensbach-Erhebung zufolge ihre eigene Landeshauptstadt skeptisch. Bei einer Befragung unter 1102 Niedersachsen gab laut der Drei-Quellen-Mediengruppe nur jeder Vierte (25,0 Prozent) an, Hannover für ein Vorbild zu halten, an dem sich andere Städte orientieren sollten. Zudem bewerteten die befragten Niedersachsen Hannover als wenig verkehrsfreundliche Stadt. Positiv wahrgenommen wurde Hannover der Umfrage zufolge dagegen bei Einkaufsmöglichkeiten, kulturellen Angeboten und Erlebnismöglichkeiten.