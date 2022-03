Windräder drehen sich in einem Windpark. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Fahrraddemonstration für mehr Windkraft in Kassel

Umwelt Fahrraddemonstration für mehr Windkraft in Kassel

Mehr als 350 Menschen sind am Samstag in Kassel für den Ausbau von Windenergie auf die Straße gegangen. Die Fahrraddemonstration lief unter dem Motto «Mehr Windkraft für Klimagerechtigkeit», wie der Veranstalter mitteilte. Bei diesem handelte es sich um das Bündnis «Pro Windkraft Nordhessen», das sich aus 28 Organisationen zusammengeschlossen hat. Darunter sind unter anderem Fridays for Future Kassel, Klimagerechtigkeit Kassel sowie Kreisverbände der Grünen und Linken. Laut Polizeiangaben verlief die Demonstration friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Mehr als 350 Menschen sind am Samstag in Kassel für den Ausbau von Windenergie auf die Straße gegangen. Die Fahrraddemonstration lief unter dem Motto «Mehr Windkraft für Klimagerechtigkeit», wie der Veranstalter mitteilte. Bei diesem handelte es sich um das Bündnis «Pro Windkraft Nordhessen», das sich aus 28 Organisationen zusammengeschlossen hat. Darunter sind unter anderem Fridays for Future Kassel, Klimagerechtigkeit Kassel sowie Kreisverbände der Grünen und Linken. Laut Polizeiangaben verlief die Demonstration friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

«Wir brauchen den Ausbau der Erneuerbaren Energien, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und um unabhängig von russischem Gas zu werden. Windkraft ist dafür unerlässlich», erklärten die Landesvorsitzende Sigrid Erfurth und die Landtagsabgeordnete Kaya Kinkel von den Grünen bereits vor der Demonstration. Diese begann am Mittag auf dem Friedrichsplatz und ging anschließend zu den beiden Kasseler Gazprom-Unternehmen Wingas und Astora.

Ein weiterer Anlass für die Demonstration war die Genehmigung des Windparks Reinhardswald vor einem Monat, die eine massive Debatte von Seiten der Windkraftgegner mit sich gezogen hatte, wie ein Sprecher von Klimagerechtigkeit Kassel erklärte: «Aber wir brauchen die Energiekraftwende und sehen die globalere Dimension des Themas und wir brauchen den Windpark, um effektivieren Klimaschutz in der Region machen zu können.» Mit der Demonstration wolle man nun zeigen, dass viele Menschen in der Region so dächten.

«Wir sind zufrieden, es ist ein Erfolg», teilte der Sprecher eine Stunde nach Beginn der Demonstration mit. Er fuhr gerade, wie viele weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auf dem Fahrrad zu der abschließenden Kundgebung in den Windpark im Söhrewald.