Niedersachsens Moore müssen wiedervernässt werden

Niedersachsen ist mit einem Mooranteil von 14 Prozent der Landesfläche Moorland Nummer eins in Deutschland - viele Moore wurden aber in den vergangenen Jahrzehnten entwässert und werden heute landwirtschaftlich genutzt. Weil die entwässerten Moore extrem viel Treibhausgase freisetzen, müssen sie in den nächsten Jahren aber wiedervernässt werden. Sonst seien die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele nicht zu verwirklichen, sagt Greta Gaudig, Leiterin des Greifswald Moor Centrum.

Das Landesumwelt- und das Landwirtschaftsministerium erarbeiten gerade Konzepte zur Wiedervernässung der Moore. Viele Fragen sind dabei aber noch ungeklärt. Landvolk-Präsident Holger Hennies vergleicht die Herausforderung mit dem Kohleausstieg: Die Auswirkungen nicht nur auf landwirtschaftliche Flächen, sondern auch auf Siedlungen seien immens. Notwendig sei ein wasserbauliches Konzept für das ganze Land.

Die Landwirte in den betroffenen Regionen wissen noch nicht, was genau auf sie zukommt. Klar ist, dass in einigen Jahren viele Flächen nicht mehr für Ackerbau oder als Grünland zur Verfügung stehen, sagt Gaudig. Diesen Umbau könnten die Landwirte nicht alleine stemmen, das sei eine gesellschaftliche Aufgabe. Am Montag soll zu dem Thema eine Tagung in Berlin stattfinden, an der auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) teilnimmt.