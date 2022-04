Stuttgart hat die höchste E-Auto-Dichte in Baden-Württemberg. Der Anteil von reinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden lag zu Jahresbeginn bei 6,7 Prozent, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Allerdings dürften sich in der am Donnerstag vorgelegten Statistik auf die in Stuttgart ansässigen Unternehmen Mercedes-Benz und Porsche zugelassenen Fahrzeuge bemerkbar machen, die nicht unbedingt in Stuttgart unterwegs sein müssen.