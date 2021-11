Umweltmängel auf russischem Offshore-Versorgungsschiff

Die Wasserschutzpolizei hat bei einer Tiefenkontrolle auf einem russischen Offshore-Versorgungsschiff eine Reihe von Verstößen gegen internationale Meeresschutzabkommen geahndet. Der Vorfall ereignete sich am Freitag im Fährhafen Mukran bei Sassnitz, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Samstag erklärte. Das etwa 90 Meter lange Schiff mit 37 Besatzungsmitgliedern und vier Passagieren habe eine Sicherheitsleistung hinterlegen müssen und durfte dann seine Fahrt Richtung Kotka (Finnland) fortsetzen. Zwischen Sassnitz und Kotka an der Grenze zu Russland liegen rund 1300 Kilometer.

Die Wasserschutzpolizei hat bei einer Tiefenkontrolle auf einem russischen Offshore-Versorgungsschiff eine Reihe von Verstößen gegen internationale Meeresschutzabkommen geahndet. Der Vorfall ereignete sich am Freitag im Fährhafen Mukran bei Sassnitz, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Samstag erklärte. Das etwa 90 Meter lange Schiff mit 37 Besatzungsmitgliedern und vier Passagieren habe eine Sicherheitsleistung hinterlegen müssen und durfte dann seine Fahrt Richtung Kotka (Finnland) fortsetzen. Zwischen Sassnitz und Kotka an der Grenze zu Russland liegen rund 1300 Kilometer.

Der Kapitän des Schiffes habe unter anderem nicht dokumentiert, wohin Ölschlamm und Ölwassergemische - sogenanntes Bilgenwasser - die auf großen Schiffen anfallen, umgepumpt wurden. Auch der Verbleib von anderen Abfällen wie Müll und Ballastwasser sei nicht nachvollziehbar gewesen. Solche Pflichten seien im internationalen Vertrag zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, dem MARPOL-Übereinkommen von 1973, festgelegt.

Um das sich ergebende Ordnungsverfahren abzusichern, musste die Führung des Schiffes rund 3300 Euro als Sicherheit hinterlegen. Für die Kontrolle habe es keinen konkreten Anlass gegeben, sie würden regelmäßig in Mukran absolviert, hieß es. Unklar blieb, ob das Schiff mit der Versorgung von Offshore-Windparks auf der Ostsee oder auch mit der Erdgaspipeline Nord Stream 2 zu tun hatte.