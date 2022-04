Zwei Jahre nach Start der Förderung von Lastenrädern in Thüringen sind hierfür rund 1,2 Millionen Euro abgerufen worden. Rund 720 solcher Räder seien damit finanziert worden, teilte das Umweltministerium am Samstag in Erfurt mit. Dazu kämen etwa 40 Anhänger und knapp 90 Unterstellmöglichkeiten. In diesem Jahr stehen demzufolge noch rund 300.000 Euro zur Verfügung.

Zwei Jahre nach Start der Förderung von Lastenrädern in Thüringen sind hierfür rund 1,2 Millionen Euro abgerufen worden. Rund 720 solcher Räder seien damit finanziert worden, teilte das Umweltministerium am Samstag in Erfurt mit. Dazu kämen etwa 40 Anhänger und knapp 90 Unterstellmöglichkeiten. In diesem Jahr stehen demzufolge noch rund 300.000 Euro zur Verfügung.

«Die Lastenrad-Fans eint der Wunsch nach neuer, klimaschonender Mobilität. Weniger Energiebedarf und weniger Schadstoffe sind der Vorteil für uns alle. Besonders freut mich, dass unser Angebot in den Städten und im ländlichen Raum genutzt wird», sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Mindestens 80.000 Kilometer seien in diesem und im vergangenen Jahr mit Lastenrädern zurückgelegt worden. Gemeldet wurden die Zahlen von den Fahrerinnen und Fahrern bei der Thüringer Aufbaubank.