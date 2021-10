UN-Konferenz: Studierende zeigen Lösung für Klimakrise auf

Fünf Studierende der Bauhaus-Universität Weimar werden ihre Lösungsansätze zur Bewältigung der Klimakrise bei der 26. UN-Klimakonferenz im Dezember vorstellen. Das Team nimmt auf Einladung der Vereinten Nationen an der Konferenz in Glasgow teil, wie die Bauhaus-Universität am Freitag in Weimar mitteilte. Das Projekt sei im Rahmen eines fakultätsübergreifenden Models für die Konferenz erarbeitet worden und zeige am Beispiel des Südcampus der Universität, wie Permakultur im urbanen Raum funktionieren kann.

Im Mittelpunkt des Projekts der Studierenden der Architektur, Umweltingenieurwissenschaften und Visuellen Kommunikation sowie Freien Kunst stehe die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen in Permakultur in urbanen Räumen. Eckhard Kraft, Professor für Biotechnologie in der Ressourcenwirtschaft, hob «die Umsetzbarkeit, aber auch die Chancen von Dezentralität» des Lösungsansatzes hervor.

Permakultur wird bisher nur im ländlichen Raum eingesetzt, dabei handelt es sich um die Nachahmung natürlicher Ökosysteme etwa in der Landwirtschaft. Die 26. UN-Klimakonferenz findet vom 1. bis 12. November 2021 in Glasgow statt.