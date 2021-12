Unbekannte rauben Mann in Halle aus

Unbekannte haben einen Mann in Halle mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt. Fünf Männer hätten den 32-Jährigen am Mittwochabend in der Magdeburger Straße bedroht, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe den Angreifern sein Handy gegeben, nachdem einer der Täter einen pistolenähnlichen Gegenstand gezückt habe. Nach den Angaben vom Donnerstagmorgen flüchteten die Unbekannten anschließend in Richtung Stadtpark. Die Suche nach ihnen sei erfolglos verlaufen. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung.

