Unbekannte schlagen auf 53-Jährigen ein

Drei Unbekannte sollen am Sonntagabend einen 53-Jährigen in Kassel angegriffen und mit Stöcken zusammengeschlagen haben. Der Mann wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 53-Jährige war nach eigener Aussage am Abend alleine im Kasseler Stadtteil Waldau unterwegs, als ihn auf der Straße drei unbekannte Männer nach Zigaretten gefragt hätten. Der 53-Jährige teilte den Männern mit, dass er keine Zigaretten habe, und wurde anschließend von ihnen angegriffen. Sie schlugen mit einem Baseballschläger und Schlagstöcken auf das Opfer ein und flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Drei Unbekannte sollen am Sonntagabend einen 53-Jährigen in Kassel angegriffen und mit Stöcken zusammengeschlagen haben. Der Mann wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 53-Jährige war nach eigener Aussage am Abend alleine im Kasseler Stadtteil Waldau unterwegs, als ihn auf der Straße drei unbekannte Männer nach Zigaretten gefragt hätten. Der 53-Jährige teilte den Männern mit, dass er keine Zigaretten habe, und wurde anschließend von ihnen angegriffen. Sie schlugen mit einem Baseballschläger und Schlagstöcken auf das Opfer ein und flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.